Assalto a bus Pistoia Basket a Rieti ultras Alessandro Barberini alla Polizia | Volevamo fargli vedere chi eravamo mio sasso non ha ucciso
Barberini, arrestato insieme a Manuel Fortuna e Kevin Pellecchia, ha confermato di aver partecipato all’assalto, cercando però di ridimensionare il proprio coinvolgimento. “Ho colpito la parte centrale del pullman, la mia era una pietra piccola” Dopo giorni di indagini serrate per l’assalto a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
