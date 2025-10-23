Tempo di lettura: 2 minuti Anche quest’anno Asia Napoli sarà protagonista alle ‘Giornate napoletane della salute’. Sabato e domenica prossimi, in piazza del Plebiscito, sarà presente uno stand dell’azienda che ospiterà una serie di iniziative dedicate al benessere e alla sostenibilità ambientale. Sabato, dalle ore 10:30, Asia e Comieco presenteranno i nuovi dati relativi alla raccolta di carta e cartone sul territorio. Interverranno, tra gli altri: l’Assessore comunale al Verde e alla Salute, Vincenzo Santagada; il Vicedirettore di Comieco, Roberto Di Molfetta; l’Amministratore Unico di ASIA Napoli S. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Asia Napoli partecipa alle Giornate napoletane della salute