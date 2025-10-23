Asia D’Amato incredula | Non ha prezzo | quinta al mondo dopo gli infortuni E non sono al top…

Asia D’Amato ha conquistato un pregevole quinto posto nel concorso generale individuale ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica. La 22enne genovese si è meritata una meravigliosa top-5 nell’all-around vinto dalla russa Angelina Melnikova, tornando meravigliosamente ai piani alti di un grande evento internazionale dopo un grave infortunio. La Campionessa d’Europa 2022 sul giro completo ha raccolto un risultato degno di nota e ora può guardare con ottimismo al prossimo futuro. Asia D’Amato ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “ Faccio fatica ad esprimersi: ripensando a parecchi anni fa o anche soltanto a qualche mese fa, non pensavo di essere qui ed essere la quinta ginnasta migliore al mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

