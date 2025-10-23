Giovedì 2 maggio 2024, qualificazioni degli Europei: Asia D’Amato si infortuna eseguendo un elemento acrobatico al corpo libero, rimediando la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro. La genovese incappa nel terzo grave problema fisico nel giro di due stagioni: nel 2023 si era rotta crociato e menisco del ginocchio sinistro durante la finale al volteggio della tappa di Coppa del Mondo disputata a Il Cairo, mentre nel 2022 si fece male alla caviglia sinistra durante la finale al volteggio degli Europei dopo aver trionfato nel concorso generale individuale. La classe 2003 ha trovato dentro di sé la forza di rialzarsi dopo ogni criticità: due Mondiali saltati (dopo l’argento al volteggio nel 2021 a Kitakyushu) e la rinuncia forzata alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma una caparbietà innata nel volerci riprovare. 🔗 Leggi su Oasport.it

Asia D'Amato è tornata! La rinascita ai Mondiali dopo l'inferno degli infortuni: il volo di un talento, che top-5