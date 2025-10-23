Asia D’Amato da applausi | quinta nell’all-around mondiale miglior piazzamento in carriera

La ginnasta delle Fiamme Oro firma una gara completa e chiude a un passo dal podio di Giacarta. «Essere quinta al mondo dopo tre infortuni è come una medaglia». Asia D’Amato torna protagonista e firma il miglior risultato all-around della sua carriera. La ginnasta delle Fiamme Oro, tredicesima in qualificazione con 51.498 punti, nella finale mondiale di Giacarta ha migliorato il totale di oltre due lunghezze, chiudendo con 53.532 e un prestigioso quinto posto, a poco più di un punto dal podio. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it