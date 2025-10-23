Asfaltature cittadini di serie A e di serie B l' intervento di Menchetti

Arezzonotizie.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"L’asfaltatura ‘a pezzi’ di via Generale Da Bormida, con esclusi tratti e aree di parcheggio, ingenera domande che pongo all’assessore alle opere pubbliche anche ufficialmente tramite un’interrogazione depositata all’ufficio di presidenza del Consiglio Comunale. Tale lavoro si presenta infatti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Asfaltature Cittadini Serie Serie