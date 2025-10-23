Ascolti TV | Mercoledì 22 Ottobre 2025 Boom Scotti 27.1% cresce This is Me 21.2% De Martino 21.4% Montalbano in replica 17.8%

Davidemaggio.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, mercoledì 22 ottobre 2025, su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano  ha interessato 2.829.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale5  This is Me  ha conquistato 2.867.000 spettatori con uno share del 21.2%. Su Rai2  9-1-1  intrattiene 520.000 spettatori pari al 3.1%. Su Italia1  The Legend of Tarzan  incolla davanti al video 798.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3  Chi l’ha Visto?  segna 1.392.000 spettatori (8.9%). Su Rete4  Realpolitik  totalizza 409.000 spettatori (3.2%). Su La7  Una Giornata Particolare  raggiunge 1.019.000 spettatori e il 6.1%. Su Tv8 la partita di  Champions League – Chelsea-Ajax  ottiene 482. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv mercoled236 22 ottobre 2025 boom scotti 271 cresce this is me 212 de martino 214 montalbano in replica 178

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 22 Ottobre 2025. Boom Scotti (27.1%), cresce This is Me (21.2%). De Martino 21.4%, Montalbano in replica 17.8%

Scopri altri approfondimenti

ascolti tv mercoled236 22Ascolti tv mercoledì 22 ottobre: Il Commissario Montalbano, This is me, Chi l’ha visto? - Ascolti tv 22 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... Segnala tpi.it

ascolti tv mercoled236 22Ascolti tv, Montalbano in replica leader della serata. Gerry Scotti non lo ferma nessuno - Gli ascolti del martedì televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica del Commissario Montalbano con Luca Zingaretti ... Secondo iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Mercoled236 22