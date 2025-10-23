Ascolti TV | Mercoledì 22 Ottobre 2025 Boom Scotti 27.1% cresce This is Me 21.2% De Martino 21.4% Montalbano in replica 17.8%

Nella serata di ieri, mercoledì 22 ottobre 2025, su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha interessato 2.829.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale5 This is Me ha conquistato 2.867.000 spettatori con uno share del 21.2%. Su Rai2 9-1-1 intrattiene 520.000 spettatori pari al 3.1%. Su Italia1 The Legend of Tarzan incolla davanti al video 798.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.392.000 spettatori (8.9%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 409.000 spettatori (3.2%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.019.000 spettatori e il 6.1%. Su Tv8 la partita di Champions League – Chelsea-Ajax ottiene 482. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

