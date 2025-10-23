Ascolti tv i dati del 22 ottobre 2025

Nella serata di ieri, mercoledì 22 ottobre 2025, su Rai 1 la replica de Il Commissario Montalbano ha portato a casa 2.829.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale 5 This is Me ha ottenuto 2.867.000 spettatori con uno share del 21.2%. In onda su Rai2 9-1-1 si ferma a 520.000 spettatori pari al 3.1%. Su Italia1 The Legend of Tarzan registra 798.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Chi l'ha Visto? segna 1.392.000 spettatori (8.9%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 409.000 spettatori (3.2%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.019.000 spettatori e il 6.1%. Su Tv8 la partita di Champions League – Chelsea-Ajax ottiene 482.

