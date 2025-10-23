Ascolti tv del 22 ottobre Silvia Toffanin sfida Montalbano De Martino fa quel che può

Dilei.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita degli ascolti tv, mercoledì 22 ottobre, si è giocata in prima serata tra Il Commissario Montalbano in replica su Rai 1 e This is Me con Silvia Toffanin su Canale 5. Mentre su Rai 3 Chi l’ha visto? ha mandato in onda l’intervista ad Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. In effetti, il caso di Garlasco è ancora al centro di numerosi trasmissioni televisive. Dopo le indagini de Le Iene presentano Inside che ha ottenuto un buon risultato di share, Chi l’ha visto?, che da sempre si è occupato del delitto di Chiara Poggi, ha intervista Andrea Sempio: “Mi sento come un soldato in trincea. 🔗 Leggi su Dilei.it

Ascolti tv del 22 ottobre, Silvia Toffanin sfida Montalbano. De Martino fa quel che può

