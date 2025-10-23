Ascolti TV 23 Ottobre 2025 | i dati Auditel della prima serata
Ascolti TV 23 Ottobre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri giovedì 23 ottobre 2025. La serata televisiva del 23 Ottobre 2025 ha proposto un mix di calcio, fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Noi Del Rione Sanità, mentre Canale 5 ha risposto con Io Canto Family. Italia 1 ha offerto Red Sparrow, Rete 4 e La7 hanno invece proposto talk e approfondimento con Dritto E Rovescio e Piazzapulita. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Altre letture consigliate
ASCOLTI CONDIVISI a Finalborgo! Sabato 25 ottobre, un viaggio affascinante nel mondo della musica: storie, emozioni e protagonisti che hanno lasciato il segno. Con “Ascolti Condivisi”, l’associazione culturale Associazione Culturale Baba Jaga e il divulg - facebook.com Vai su Facebook
"Tale e quale show" domina gli ascolti del prime time di venerdì 17 ottobre. Carlo Conti su Rai 1 vince ancora una volta con il 19,6 % di share e 2 milioni 910 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Ascolti TV 22 ottobre: chi ha vinto tra This is me di Toffanin e Montalbano, La ruota della fortuna sfida Affari tuoi - Chi ha vinto tra This is me, programma con Silvia Toffanin trasmesso su Canale5 e la replica de Il Commissario Montalbano ... Scrive fanpage.it
Ascolti tv ieri 22 ottobre 2025: scopri chi ha vinto - Ascolti tv ieri 22 ottobre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di mercoledì 22 ottobre 2025. Secondo mam-e.it
Ascolti tv del 22 ottobre, Gerry Scotti nell’Olimpo: De Martino fa quel che può - Su Canale 5 Silvia Toffanin ha condotto “This is Me”, “Montalbano” su Rai1 e a “Chi l’ha visto? Come scrive dilei.it