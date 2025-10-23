Ascolti tv 22 ottobre 2025 | Il Commissario Montalbano This is Me Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Superguidatv.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolti tv  di  mercoledì 22 ottobre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Il Commissario Montalbano ” contro “ This Is Me “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 22 ottobre  2025? Tutti i dati Auditel  della prima serata con maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze  del pubblico televisivo in termini di  share. Ascolti tv ieri sera: Il Commissario Montalbano vs This Is Me. Auditel del 22 ottobre 2025. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il Commissario Montalbano” contro “This Is Me”. Chi ha vinto? Rai 1: Il Commissario Montalbano, la replica della puntata della fiction ispirata ai libri di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti ha attirato l’attenzione di 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

ascolti tv 22 ottobre 2025 il commissario montalbano this is me affari tuoi la ruota della fortuna dati auditel

© Superguidatv.it - Ascolti tv 22 ottobre 2025: Il Commissario Montalbano, This is Me, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Argomenti simili trattati di recente

ascolti tv 22 ottobreAscolti TV 22 ottobre: chi ha vinto tra This is me di Toffanin e Montalbano, La ruota della fortuna sfida Affari tuoi - Chi ha vinto tra This is me, programma con Silvia Toffanin trasmesso su Canale5 e la replica de Il Commissario Montalbano ... fanpage.it scrive

ascolti tv 22 ottobreAscolti tv mercoledì 22 ottobre: Il Commissario Montalbano, This is me, Chi l’ha visto? - Ascolti tv 22 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... Segnala tpi.it

ascolti tv 22 ottobreAscolti tv ieri 22 ottobre 2025: scopri chi ha vinto - Ascolti tv ieri 22 ottobre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di mercoledì 22 ottobre 2025. Da mam-e.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv 22 Ottobre