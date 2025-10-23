Nella serata di ieri, mercoledì 22 ottobre 2025, su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha registrato 2.829.000 spettatori con uno share del 17,8%. Su Canale5 This Is Me ha raccolto 2.867.000 spettatori e il 21,2% di share, confermandosi in crescita. Su Rai2 9-1-1 ha intrattenuto 520.000 spettatori (3,1%), mentre su Italia1 The Legend of Tarzan ha appassionato 798.000 spettatori (4,5%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raggiunto 1.392.000 spettatori (8,9%), mentre su Rete4 Realpolitik si è fermato a 409.000 spettatori (3,2%). Su La7 Una Giornata Particolare ha totalizzato 1.019.000 spettatori con il 6,1% di share. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV 22 ottobre 2025: Boom per Scotti (27,1%), cresce This Is Me (21,2%)