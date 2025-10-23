Ascolti TV 22 ottobre 2025 | Boom per Scotti 27,1% cresce This Is Me 21,2%
Nella serata di ieri, mercoledì 22 ottobre 2025, su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha registrato 2.829.000 spettatori con uno share del 17,8%. Su Canale5 This Is Me ha raccolto 2.867.000 spettatori e il 21,2% di share, confermandosi in crescita. Su Rai2 9-1-1 ha intrattenuto 520.000 spettatori (3,1%), mentre su Italia1 The Legend of Tarzan ha appassionato 798.000 spettatori (4,5%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raggiunto 1.392.000 spettatori (8,9%), mentre su Rete4 Realpolitik si è fermato a 409.000 spettatori (3,2%). Su La7 Una Giornata Particolare ha totalizzato 1.019.000 spettatori con il 6,1% di share. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Argomenti simili trattati di recente
ASCOLTI CONDIVISI a Finalborgo! Sabato 25 ottobre, un viaggio affascinante nel mondo della musica: storie, emozioni e protagonisti che hanno lasciato il segno. Con “Ascolti Condivisi”, l’associazione culturale Associazione Culturale Baba Jaga e il divulg - facebook.com Vai su Facebook
"Tale e quale show" domina gli ascolti del prime time di venerdì 17 ottobre. Carlo Conti su Rai 1 vince ancora una volta con il 19,6 % di share e 2 milioni 910 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Ascolti TV 22 ottobre: chi ha vinto tra This is me di Toffanin e Montalbano, La ruota della fortuna sfida Affari tuoi - Chi ha vinto tra This is me, programma con Silvia Toffanin trasmesso su Canale5 e la replica de Il Commissario Montalbano ... Si legge su fanpage.it
Ascolti tv mercoledì 22 ottobre: Il Commissario Montalbano, This is me, Chi l’ha visto? - Ascolti tv 22 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... Secondo tpi.it
Ascolti tv del 22 ottobre, Silvia Toffanin sfida Montalbano. De Martino fa quel che può - Su Canale 5 Silvia Toffanin ha condotto “This is Me”, “Montalbano” su Rai1 e a “Chi l’ha visto? Si legge su dilei.it