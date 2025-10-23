Arti sceniche e pedagogia tra film e dibattiti
FERRARA L’incontro ’ Teatro e pedagogia ’ si terrà oggi alle 19, a Ferrara Off Teatro in Viale Alfonso I d’Este. Ha l’intento di essere una discussione collettiva sulla relazione tra arti sceniche e progetti pedagogici, approfondendo il percorso del progetto ’ Age ’ di Collettivo Cinetico, del quale verrà mostrato in anteprima il nuovo documentario. ’Age’ è stato uno degli spettacoli ’site specific’ protagonisti di Festival Bonsai 2025 e declina con un gruppo di teenagers l’analisi sul ruolo dello spettatore e sul concetto d’indeterminazione che attraversa le produzioni di Collettivo Cinetico. Il rapporto tra l’aspetto accademico-normativo e il profilo biologico-chimico tipico della soglia dei 18 anni produce una capacità di assunzione di rischio che rende gli adolescenti i candidati ideali per abitare lo spazio ludico, allo stesso tempo indeterminato e regolamentato, della scena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
