Arti Marziali Sergio De Marchi e Matteo Lambertini vanno a medaglia
Il quinto appuntamento online dell’Okinawa World E-Tournament, gara ufficiale della piattaforma mondiale Sportdata, ha portato grandi soddisfazioni al karate ferrarese. Due atleti estensi infatti, Sergio de Marchi e Matteo Lambertini, già noti nel panorama delle arti marziali cittadine, si sono confrontati in questa competizione in mezzo ad atleti scozzesi, spagnoli, indiani e tedeschi, collezionando ben tre medaglie in diverse categorie. Matteo Lambertini è primo nei kata Under 21, con una performance che gli vale un ottimo punteggio da parte dei giudici ufficiali; altro oro arriva nei kata con armi grazie a Sergio de Marchi, che centra il podio anche nei kata di karate Senior con un preziosissimo argento a soli due decimi di punto dal vincitore spagnolo (attuale numero uno delle classifiche internazionali Sportdata). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
Montesilvano Capitale delle Arti Marziali dal 24 al 26 ottobre 2025: al via lo Stage Internazionale ACSI al Pala Dean Martin con oltre 700 atleti da 17 Paesi. La costa abruzzese e, per l’occasione il Comune di Montesilvano, balza ancora una volta all’attenzione - facebook.com Vai su Facebook
Arti Marziali. Wmac, oro in Repubblica Ceca. Sugli scudi Sergio de Marchi - A Chomutov, Repubblica Ceca, si sono svolti i World Martial Arts Games 2024 con 2214 atleti da 4 continenti. Scrive ilrestodelcarlino.it
Arti Marziali. Wmac Italia, De Marchi ancora protagonista - Nell'ambito delle arti marziali, gli atleti ferraresi Matteo Lambertini e Sergio de Marchi si distinguono alla Okinawa World E- ilrestodelcarlino.it scrive
Molesta allieve minorenni,indagato istruttore di arti marziali - Un insegnante di arti marziali è indagato dalla Procura della Repubblica di Rimini con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di allieve minorenni. Lo riporta ansa.it