arti marziali sergio de marchi e matteo lambertini vanno a medaglia

Il quinto appuntamento online dell’Okinawa World E-Tournament, gara ufficiale della piattaforma mondiale Sportdata, ha portato grandi soddisfazioni al karate ferrarese. Due atleti estensi infatti, Sergio de Marchi e Matteo Lambertini, già noti nel panorama delle arti marziali cittadine, si sono confrontati in questa competizione in mezzo ad atleti scozzesi, spagnoli, indiani e tedeschi, collezionando ben tre medaglie in diverse categorie. Matteo Lambertini è primo nei kata Under 21, con una performance che gli vale un ottimo punteggio da parte dei giudici ufficiali; altro oro arriva nei kata con armi grazie a Sergio de Marchi, che centra il podio anche nei kata di karate Senior con un preziosissimo argento a soli due decimi di punto dal vincitore spagnolo (attuale numero uno delle classifiche internazionali Sportdata). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

