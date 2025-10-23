Arthur Fils chiude la sua stagione | persistono i problemi alla schiena per il francese

Si chiude nel peggiore dei modi il 2025 di Arthur Fils. Il talentuoso tennista francese, tra i giocatori più interessanti del circuito, ha annunciato il proprio forfait dal Masters1000 di Parigi. Non rivedremo, dunque, in azione Fils negli ultimi fuochi di quest'annata nel massimo circuito internazionale. Una notizia che pone l'accento sulle criticità fisiche del classe 2004 transalpino, che ha iniziato il suo cammino irto di difficoltà al Roland Garros dopo la partita vinta contro lo spagnolo Jaume Munar. Un vero e proprio calvario per il tennista francese, affossato da problemi alla schiena, che si augura di trovare continuità di rendimento nel 2026.

