Arte globale a Tokyo | il Praemium Imperiale incorona cinque protagonisti
Nella Sala Horai del Meiji Kinenkan, a Tokyo, il 22 ottobre 2025 il Praemium Imperiale ha abbracciato cinque storie d’arte e di vita: Peter Doig, Marina Abramovi?, Eduardo Souto de Moura, András Schiff e Anne Teresa De Keersmaeker. La Principessa Hitachi ha consegnato le medaglie in una serata densa di emozioni e gratitudine. Un rito . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
