Arrivano i carabinieri per la perquisizione trovate due piante di marijuana in un terreno

Ha portato al sequestro di due piante di marijuana e alla denuncia del proprietario di casa la perquisizione effettuata ieri, mercoledì 22 ottobre, nell’abitazione di un uomo di 48 anni a Priverno.L’attività è stata condotta dai militari della locale Stazione che con l’ausilio dell’unità cinofila. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

