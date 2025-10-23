Arrivano gli sportelli lavoro in carcere i primi in Italia sono a Bergamo e Brescia | cosa sono e come funzionano

La prima Regione in Italia a introdurre gli sportelli lavoro in carcere è la Lombardia che avvierà la sperimentazione all'interno del carcere Canton Mombello e alla casa di reclusione di Verziano, a Brescia, e alla casa circondariale di Bergamo, con l'obiettivo di "restituire alle persone detenute la possibilità di formarsi e lavorare dando loro una prospettiva di cambiamento reale e duraturo". Ecco di cosa si tratta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

