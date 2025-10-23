Arrivano gli sportelli lavoro in carcere i primi in Italia sono a Bergamo e Brescia | cosa sono e come funzionano

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima Regione in Italia a introdurre gli sportelli lavoro in carcere è la Lombardia che avvierà la sperimentazione all'interno del carcere Canton Mombello e alla casa di reclusione di Verziano, a Brescia, e alla casa circondariale di Bergamo, con l'obiettivo di "restituire alle persone detenute la possibilità di formarsi e lavorare dando loro una prospettiva di cambiamento reale e duraturo". Ecco di cosa si tratta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

arrivano sportelli lavoro carcereSportelli lavoro in carcere, via al test. La Lombardia prima regione in Italia - A gestire gli sportelli sono i Centri per l'Impiego (Cpi) in collaborazione con gli operatori penitenziari e le reti territoriali mentre la Regione avrà un ruolo di coordinamento e governance ... Secondo msn.com

arrivano sportelli lavoro carcereRegione Lombardia apre sportelli lavoro nelle carceri - Una sperimentazione che si svolgerà nel carcere di Canton Mombello e alla casa di reclusione di Verziano a ... Segnala ansa.it

Lombardia apre i primi Sportelli Lavoro nelle carceri: un nuovo inizio per chi vuole ripartire - Il progetto, presentato a Brescia, aiuterà i detenuti a costruire un futuro lavorativo e sociale fuori dal carcere. Scrive quibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Arrivano Sportelli Lavoro Carcere