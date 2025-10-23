Arriva l' investitura da Salvini | Mastro nuovo presidente dell' Autorità portuale

È ufficiale la nomina di Francesco Mastro alla presidenza dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico meridionale. L'avvocato barese reggeva già le redini nel ruolo di commissario straordinario, a partire dallo scorso 30 giugno, quando era subentrato al commissario Vincenzo Leone, che a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

