Arriva il maltempo | raffiche a 100 Km h Cosa ci aspetta

Il maltempo fa la voce grossa: oltre alle piogge intense previste al Centro-Nord per una forte perturbazione in ingresso dalla Francia, elemento saliente dei prossimi giorni sarà il forte vento che spazzerà gran parte delle nostre regioni con intensità di burrasca e raffiche anche di 90-100 Kmh. Dove sarà più intenso. Tutto nasce da un fronte freddo che dal Nord Europa, proprio in queste ore, sta facendo il suo ingresso sull'Italia richiamando venti intensi in un primo momento da Sud per la formazione di un insidioso vortice ciclonico sul Mar Tirreno. " G i ovedì 23 ottobre è prevista una burrasca di vento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Arriva il maltempo: raffiche a 100 Km/h. Cosa ci aspetta

