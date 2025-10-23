Arrestato un ospite del Cara di Gradisca | aveva rubato articoli sportivi
Arrestato in flagrante mentre tentava di rubare in un negozio di articoli sportivi un giovane domiciliato al Cara di Gradisca d'Isonzo. È successo nel pomeriggio di mercoledì 15 ottobre al Tiare Shopping. I carabinieri di Villesse e San Pier d’Isonzo sono intervenuti nel centro commerciale e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
