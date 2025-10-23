Arrestato mentre vendeva droga nei vicoli | in casa 15 grammi di hashish e contanti

I carabinieri della stazione della Maddalena, nel centro storico, hanno arrestato un 25enne originario del Senegal, sorpreso in via del Fornaro mentre cedeva una dose di hashish a un 30enne tunisino. L’operazione rientra nei quotidiani servizi di contrasto allo spaccio di stupefacenti condotti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondisci con queste news

Arrestato 37enne nigeriano con crack, eroina e cocaina mentre vendeva una dose a una donna - facebook.com Vai su Facebook

San Cristoforo, vendeva dosi di droga sotto casa: pusher 42enne arrestato https://ift.tt/xgaFBKd https://ift.tt/kv89wFe - X Vai su X

Spaccia sul sagrato della chiesa delle Granze: sorpreso un 23enne mentre vende cocaina. In tasca aveva 700 euro frutto dello smercio di droga - Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato subito dopo essere stato sorpreso a vendere cocaina ad un cinquantenne. Scrive ilgazzettino.it

Coltiva droga nell'azienda agricola: arrestato il 35enne titolare del negozio Canapalpino. Aveva 360 piante e 46 chili di sostanza stupefacente - Ad inizio mese i carabinieri avevano sequestrato 32 chili di sostanze stupefacenti a Pedavena, arrestando un residente del posto titolare ... Segnala ilgazzettino.it

Benevento, fermato mentre vendeva droga: arrestato 40enne - Un commerciante ha acquistato una dose di cocaina al prezzo di venti euro da uno spacciatore nel rione Libertà. Secondo ilmattino.it