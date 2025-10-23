Arrestato in Serbia l’arbitro di Eurolega Uros Nikolic
Secondo l’emittente nazionale serba RTS, Nikolic sarebbe stato fermato nel corso di una vasta operazione di polizia internazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
