Oktoberfest da dimenticare per un noto imprenditore vitivinicolo del Valdobbiadene. Giunto in Baviera a fine settembre, come ogni anno, per partecipare alla festa con il suo gruppo di amici solo maschi – riporta TrevisoToday – l’uomo tra uno stinco di maiale e una birra di troppo ha toccato l’interno coscia di una cameriea. Per immortalare la “conquista” avrebbe anche scattato una foto con il cellulare, per poi riprendere a bere con il gruppo. Quando però è arrivato il momento di andare, l’imprenditore 65enne è stato fermato da alcuni agenti della polizia bavarese, che lo hanno arrestano e portato in cella. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arrestato all’Oktoberfest per molestie sessuali noto imprenditore del vino: 3500 euro per uscire dal carcere