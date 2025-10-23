Arrestato a Chiari vicino Brescia per violenza sessuale e pornografia minorile adescamenti con profili fake

Un uomo è stato sottoposto a misura cautelare a Brescia per violenza sessuale e pornografia minorile: adescava minori online con falsi profili. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Un uomo è stato sottoposto a misura cautelare a Brescia per violenza sessuale e pornografia minorile: adescava minori online con falsi profili.

