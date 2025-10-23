Arrestato a Chiari vicino Brescia per violenza sessuale e pornografia minorile adescamenti con profili fake

Un uomo è stato sottoposto a misura cautelare a Brescia per violenza sessuale e pornografia minorile: adescava minori online con falsi profili. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Arrestato a Chiari vicino Brescia per violenza sessuale e pornografia minorile, adescamenti con profili fake

Altri contenuti sullo stesso argomento

Un controllo stradale si è trasformato in un sequestro di armi. Nel pomeriggio di giovedì 10 ottobre, i Carabinieri della Compagnia di Arma dei Carabinieri di Chiari hanno arrestato un 39enne di origine albanese dopo aver rinvenuto all’interno della sua auto u - facebook.com Vai su Facebook

Arrestato a Chiari vicino Brescia per violenza sessuale e pornografia minorile, adescamenti con profili fake - Un uomo è stato sottoposto a misura cautelare a Brescia per violenza sessuale e pornografia minorile: adescava minori online con falsi profili. Lo riporta virgilio.it

Chiari, si finge una ragazza per adescare adolescenti sul web: arrestato - Attraverso falsi profili social carpiva la fiducia dei minori, facendosi inviare materiale sessualmente esplicito. Scrive msn.com

Chiari, sul web fingeva di essere una ragazzina per adescare minorenni - L'uomo, utilizzando un account fake riconducibile a una ignara coetanea delle vittime, inviava loro messaggi seducenti e fotografie per ottenere in cambio immagini intime. Da quibrescia.it