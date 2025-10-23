Arrestata ex consulente bancaria a Savona | maxi truffa da 5 milioni di euro raggirati 112 clienti

Una ex consulente bancaria è stata arrestata a Savona per truffa aggravata. Nel suo raggiro erano finite 112 persone. Le cifre sottratte vanno oltre i 5 milioni di euro. La Guardia di finanza le ha sequestrato auto e proprietà come risarcimento per le vittime. Evasi anche 3 milioni di euro al fisco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

