Arrendersi mai | Putin ordina di ammazzare con i droni i soldati russi costretti alla resa Un video svela l’orrore
La scena ripresa dall’alto è agghiacciante: un soldato russo, costretto ad alzare le braccia di fronte ai soldati ucraini, quindi non un disertore ma un combattente ormai senza alternative, viene fatto saltare in aria da un drone russo. Il video diffuso su Telegram non lascia spazio alle interpretazioni. Il “ Daily Mail ” – che ha pubblicato il video – descrive un militare che sembra essere una telecamera di sorveglianza aerea mentre cammina lungo una strada deserta. Quando alza le mani, forse per uno stop arrivato dal fronte avverso, viene colpito e nel video si vede salire del fumo. Su Telegram, il comando ucraino ha scritto: «Invece di permettere al proprio militare di sopravvivere, l’operatore del drone nemico ha sganciato una bomba su di lui, ponendo fine all’istante alla vita del soldato che cercava di arrendersi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
