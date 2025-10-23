Arrampicata sportiva Carchidio Strocchi e Istrice protagonisti nel fine settimana

Istrice Ravenna e Carchidio Strocchi Faenza hanno gareggiato nello scorso fine settimana al Rock Master di Arco, evento a invito dedicato ai più titolati climber mondiali e a una selezione giovanile di talenti italiani. Giunta alla 38ª edizione, la manifestazione ha fatto registrare 10.000 visitatori di 50 diverse nazionalità, che hanno potuto assistere allo storico Lead Duel e alla Fasi Chrono Flash di Speed. Il primo, uno scontro Lead a eliminazione diretta, ha visto protagonista Giovanni Placci, faentino delle Fiamme Oro, che ha incrociato nei quarti Adam Ondra, risultato poi vincitore finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

