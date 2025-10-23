Armi americane all’Ucraina pagate dall’Europa | anche la Spagna aderisce al piano della Nato

Dopo settimane di esitazioni, il governo spagnolo guidato da Pedro Sanchez ha deciso di aprire i cordoni della borsa per finanziare il riarmo dell’ Ucrain a: comprerà armi statunitensi da consegnare a Kiev. Madrid dunque aderirà al programma della Nato denominato Priority Ukraine Requirements List (Purl): lo hanno confermato fonti del governo spagnolo al quotidiano El Pais. La Spagna compra armi americane per Kiev. Madrid contribuirà con circa 200 milioni di euro, ma la cifra ufficiale non è ancora nota. L’accordo integra il patto firmato a maggio 2024 fra Sanchez e Zelensky, che prevede già la fornitura annuale di armamenti spagnoli per un miliardo di euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Armi americane all’Ucraina pagate dall’Europa: anche la Spagna aderisce al piano della Nato

