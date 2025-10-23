Armati per punire Report Noi trasparenti Scontro tra Ranucci e il Garante

Clima di alta tensione tra Sigfrido Ranucci e il Garante della privacy. Nelle scorse ore è avvenuto un botta e risposta al vetriolo tra il giornalista e l'Autorità a causa della sanzione da 150 mila euro comminata alla Rai per la diffusione da parte del programma "Report" dell'audio tra Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini, in merito alla vicenda con protagonista l'ex ministro e Maria Rosaria Boccia. Il cronista ha affermato che qualcuno starebbe "armando" il Garante "per punire 'Report' e dare un segnale". La replica dell'authority non è tardata ad arrivare: "Noi indipendenti e trasparenti". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Armati per punire Report", "Noi trasparenti". Scontro tra Ranucci e il Garante

