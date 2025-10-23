Aritmie cardiache | al Perrino un nuovo trattamento con le prime ablazioni transcatetere

Brindisireport.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Un nuovo traguardo per la Cardiologia brindisina, che completa così il proprio percorso verso l’eccellenza nel trattamento delle patologie aritmiche. All’ospedale Perrino sono state eseguite con successo le prime procedure di ablazione transcatetere di aritmie cardiache, segnando un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

aritmie cardiache perrino nuovoWithings BPM Vision è il nuovo misuratore di pressione smart che rileva anche aritmie cardiache - Si chiama Withings BPM Vision e, oltre a misurare la pressione arteriosa, integra un elettrocardiogramma (ECG) capace di individuare precocemente possibili episodi di fibrillazione atriale. Da tuttotech.net

Svelato il legame tra fibrosi cardiaca e aritmie - FIRENZE: L'Istituto di fisiologia clinica del Cnr ha coordinato uno studio internazionale che apre la strada a nuovi modelli predittivi ... Si legge su toscanamedianews.it

Fibrosi cardiaca e aritmie: il nuovo studio CNR-IFC svela i meccanismi elettrici del cuore - L'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche – Unità di Firenze (Cnr- Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Aritmie Cardiache Perrino Nuovo