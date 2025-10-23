Aritmie cardiache | al Perrino un nuovo trattamento con le prime ablazioni transcatetere
BRINDISI - Un nuovo traguardo per la Cardiologia brindisina, che completa così il proprio percorso verso l’eccellenza nel trattamento delle patologie aritmiche. All’ospedale Perrino sono state eseguite con successo le prime procedure di ablazione transcatetere di aritmie cardiache, segnando un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sai cosa sono le aritmie cardiache? Si tratta di un gruppo molto vasto di alterazioni del ritmo cardiaco dove il cuore può battere in modo irregolare, tra queste le più frequenti sono la fibrillazione atriale e le extrasistoli. Il Dott. Filippo Placentino - Cardiologo e Ar - facebook.com Vai su Facebook
Withings BPM Vision è il nuovo misuratore di pressione smart che rileva anche aritmie cardiache - Si chiama Withings BPM Vision e, oltre a misurare la pressione arteriosa, integra un elettrocardiogramma (ECG) capace di individuare precocemente possibili episodi di fibrillazione atriale. Da tuttotech.net
Svelato il legame tra fibrosi cardiaca e aritmie - FIRENZE: L'Istituto di fisiologia clinica del Cnr ha coordinato uno studio internazionale che apre la strada a nuovi modelli predittivi ... Si legge su toscanamedianews.it
Fibrosi cardiaca e aritmie: il nuovo studio CNR-IFC svela i meccanismi elettrici del cuore - L'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche – Unità di Firenze (Cnr- Come scrive ilmessaggero.it