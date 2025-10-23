Arianna Meloni il bilancio di tre anni di governo | Il Paese ora è credibile la sinistra si è persa Noi difendiamo la libertà non gli slogan
A tre anni dal giuramento dell’esecutivo, Arianna Meloni parla al Foglio: « Abbiamo rimesso in ordine i conti e difeso la libertà ». Per responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, le critiche dell’opposizione non scalfiscono un dato: il Paese è tornato credibile. « Le principali agenzie di rating ci promuovono e la presidente della Bce Lagarde ci indica come modello». Estero e politica: la coerenza come linea. Sulle questioni internazionali Meloni non concede attenuanti alla sinistra. « Noi abbiamo sempre mantenuto la stessa posizione su Ucraina e Gaza: sappiamo chi è l’aggressore e chi l’aggredito, e siamo la nazione che ha contribuito maggiormente a inviare aiuti umanitari nella Striscia». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Arianna Meloni: “Abbiamo tenuto i conti in ordine e difeso la libertà” - La sorella della premier racconta le svolte di tre anni di governo e attacca: "Mentre i principali interlocutori in medio oriente firmavano l’accordo di pace, in ... Da ilfoglio.it
Riformare l'Italia con l'opposizione. Lettera di Arianna Meloni - “È ora di superare lo schema delle contrapposizioni ideologiche”. Come scrive ilfoglio.it