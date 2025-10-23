A tre anni dal giuramento dell’esecutivo, Arianna Meloni parla al Foglio: « Abbiamo rimesso in ordine i conti e difeso la libertà ». Per responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, le critiche dell’opposizione non scalfiscono un dato: il Paese è tornato credibile. « Le principali agenzie di rating ci promuovono e la presidente della Bce Lagarde ci indica come modello». Estero e politica: la coerenza come linea. Sulle questioni internazionali Meloni non concede attenuanti alla sinistra. « Noi abbiamo sempre mantenuto la stessa posizione su Ucraina e Gaza: sappiamo chi è l’aggressore e chi l’aggredito, e siamo la nazione che ha contribuito maggiormente a inviare aiuti umanitari nella Striscia». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Arianna Meloni, il bilancio di tre anni di governo: “Il Paese ora è credibile, la sinistra si è persa. Noi difendiamo la libertà, non gli slogan”