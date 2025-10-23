Arianna Meloni il bilancio di tre anni di governo | Il Paese ora è credibile la sinistra si è persa Noi difendiamo la libertà non gli slogan

Secoloditalia.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A tre anni dal giuramento dell’esecutivo, Arianna Meloni parla al Foglio: « Abbiamo rimesso in ordine i conti e difeso la libertà ». Per responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, le critiche dell’opposizione non scalfiscono un dato: il Paese è tornato credibile. « Le principali agenzie di rating ci promuovono e la presidente della Bce Lagarde ci indica come modello». Estero e politica: la coerenza come linea. Sulle questioni internazionali Meloni non concede attenuanti alla sinistra. « Noi abbiamo sempre mantenuto la stessa posizione su Ucraina e Gaza: sappiamo chi è l’aggressore e chi l’aggredito, e siamo la nazione che ha contribuito maggiormente a inviare aiuti umanitari nella Striscia». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

arianna meloni il bilancio di tre anni di governo il paese ora 232 credibile la sinistra si 232 persa noi difendiamo la libert224 non gli slogan

© Secoloditalia.it - Arianna Meloni, il bilancio di tre anni di governo: “Il Paese ora è credibile, la sinistra si è persa. Noi difendiamo la libertà, non gli slogan”

Altri contenuti sullo stesso argomento

arianna meloni bilancio treI tre anni del governo Meloni, lo stop al team Vannacci da Salvini, il ritorno di Grillo, Schlein alle prese con i civici e riformisti: quei leader di partito "intoccabili" - Intoccabili, come nel celebre film di Brian De Palma con supercast (Kevin Kostner, Robert De Nico che fa Al Capone, Sean Connery, Andy Garcia), solo che non siamo nella Chicago ... Segnala ilmessaggero.it

Arianna Meloni: “Abbiamo tenuto i conti in ordine e difeso la libertà” - La sorella della premier racconta le svolte di tre anni di governo e attacca: "Mentre i principali interlocutori in medio oriente firmavano l’accordo di pace, in ... Da ilfoglio.it

Riformare l'Italia con l'opposizione. Lettera di Arianna Meloni - “È ora di superare lo schema delle contrapposizioni ideologiche”. Come scrive ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Arianna Meloni Bilancio Tre