Arezzo, 23 ottobre 2025 – Con un doppio appuntamento anche , un’iniziativa che unisce tantissime città italiane e che invita a scoprire passeggiando alcuni angoli meno conosciuti dei centri urbani. I prossimi 31 ottobre e 1 novembre torna l’appuntamento che invita a scoprire alcuni angoli meno conosciuti dei centri urbani, passeggiando. “Le vie del Giubileo tra storia, cultura e spiritualità” è il tema proposto per l'edizione 2025 che, ad Arezzo, verrà declinato con un affascinante tour guidato fra arte e spiritualità che porterà alla scoperta di una delle più antiche vie di pellegrinaggio: la Via Romea Germanica Partendo dall’imponente Cattedrale dei santi Pietro e Donato, il tour si muoverà verso Piazza Grande, la Pieve romanica di santa Maria Assunta, la Basilica di san Francesco e la piccola ma suggestiva Chiesa di san Michele. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo partecipa alla XXII Giornata nazionale del trekking urbano