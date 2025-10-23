Arezzo | donna investita da un’auto è grave

Grave incidente stradale oggi, 23 ottobre 2025, sul viale Michelangelo ad Arezzo. Una donna di 76 anni è stata investita da un'auto poco dopo le 8 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

