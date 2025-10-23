Arezzo | donna investita da un’auto è grave
Grave incidente stradale oggi, 23 ottobre 2025, sul viale Michelangelo ad Arezzo. Una donna di 76 anni è stata investita da un'auto poco dopo le 8 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
E' stata condannata ad un anno di reclusione, la donna che il 2 aprile 2024 investì con la sua auto Daniel Rus, romeno di 51anni. L'uomo venne travolto sulle strisce in in via Fratelli Lumiere ad Arezzo. La moglie di Daniel, Monica, che già aveva ricordato il ma - facebook.com Vai su Facebook
Donna investita da auto in viale Michelangelo, attivato il Pegaso. Viabilità congestionata - Attivato il Pegaso per il possibile trasferimento della paziente in un centro ... Come scrive corrierediarezzo.it
Anziana investita in viale Michelangelo, è grave - Arezzo, 23 ottobre 2025 – Pedone investita questa mattina in viale Michelangelo. Riporta msn.com