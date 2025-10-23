Arezzo domenica l’esercitazione comunale di Protezione Civile Prometheus 2025

Domenica 26 ottobre Arezzo ospiterà “Prometheus 2025”, l’esercitazione comunale di Protezione Civile che coinvolgerà operatori, mezzi e tecnologie impiegati in caso di emergenze. Coordinata dal Comune di Arezzo, l’attività vedrà la partecipazione di Croce Rossa Italiana, Misericordia, La Racchetta, Associazione Nazionale Carabinieri e Sostenitori Operatori di Polizia. L’obiettivo è testare l’efficienza del sistema comunale, verificare le procedure di allerta meteo, pompaggio in aree alluvionate, vigilanza idraulica e assistenza alla popolazione, oltre al coordinamento con le associazioni e la funzionalità delle sale operative. 🔗 Leggi su Lortica.it

