Arezzo, 23 ottobre 2025 – Dal 42° Concorso Polifonico Nazionale “Guido d’Arezzo”, l’evento che da oltre quattro decenni rappresenta il cuore pulsante della coralità italiana, al Convegno Internazionale di Studi “Mille anni di notazione musicale guidoniana”, passando per i concerti finali d’esame della Scuola per Direttori di Coro e il Concorso Internazionale di Composizione 2025. Tra novembre e dicembre, una serie di appuntamenti testimoniano il ruolo centrale che la Fondazione Guido d’Arezzo gioca nel panorama culturale, con un intenso programma corale per l’ultimo trimestre dell’anno volto a rafforzare la sua missione nel campo della formazione musicale, della ricerca musicologica e della valorizzazione del patrimonio corale italiano e internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo “Capitale della Coralità”