Arezzo Capitale della Coralità
Arezzo, 23 ottobre 2025 – Dal 42° Concorso Polifonico Nazionale “Guido d’Arezzo”, l’evento che da oltre quattro decenni rappresenta il cuore pulsante della coralità italiana, al Convegno Internazionale di Studi “Mille anni di notazione musicale guidoniana”, passando per i concerti finali d’esame della Scuola per Direttori di Coro e il Concorso Internazionale di Composizione 2025. Tra novembre e dicembre, una serie di appuntamenti testimoniano il ruolo centrale che la Fondazione Guido d’Arezzo gioca nel panorama culturale, con un intenso programma corale per l’ultimo trimestre dell’anno volto a rafforzare la sua missione nel campo della formazione musicale, della ricerca musicologica e della valorizzazione del patrimonio corale italiano e internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dopo i casi emersi dall’indagine di Greenpeace con Usb e l’inchiesta di Arezzo Notizie, anche i pompieri della capitale chiedono certezze su i propri dpi: “Li vogliamo senza inquinanti, sia tutelata salute lavoratori” - facebook.com Vai su Facebook
Arezzo “Capitale della Coralità” - Domenica 30 novembre, nella splendida Basilica di San Domenico, si terrà il 42° Concorso Polifonico Nazionale “Guido d’Arezzo”, l’evento che da oltre quattro decenni rappresenta il cuore pulsante dell ... lanazione.it scrive