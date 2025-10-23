Arezzo si conferma “Capitale della Coralità” con un autunno ricco di eventi dedicati alla musica corale. Domenica 30 novembre 2025, la Basilica di San Domenico ospiterà il 42° Concorso Polifonico Nazionale “Guido d’Arezzo”, che vedrà esibirsi 170 coristi provenienti da ogni parte d’Italia, tra musica sacra, profana e celebrativa. L’appuntamento rappresenta il cuore delle iniziative promosse dalla Fondazione Guido d’Arezzo, guidata dal sindaco Alessandro Ghinelli e dal direttore Lorenzo Cinatti, con la direzione artistica di Luigi Marzola. Tra novembre e dicembre si svolgeranno anche gli esami finali della Scuola per Direttori di Coro, il Convegno Internazionale “Mille anni di notazione musicale guidoniana” e il Concorso Internazionale di Composizione, a conferma del ruolo centrale della Fondazione nella valorizzazione della coralità italiana e internazionale. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo “Capitale della Coralità”: torna il Concorso Polifonico Guido d’Arezzo