Arezzo Capitale della Coralità | torna il Concorso Polifonico Guido d’Arezzo
Arezzo si conferma “Capitale della Coralità” con un autunno ricco di eventi dedicati alla musica corale. Domenica 30 novembre 2025, la Basilica di San Domenico ospiterà il 42° Concorso Polifonico Nazionale “Guido d’Arezzo”, che vedrà esibirsi 170 coristi provenienti da ogni parte d’Italia, tra musica sacra, profana e celebrativa. L’appuntamento rappresenta il cuore delle iniziative promosse dalla Fondazione Guido d’Arezzo, guidata dal sindaco Alessandro Ghinelli e dal direttore Lorenzo Cinatti, con la direzione artistica di Luigi Marzola. Tra novembre e dicembre si svolgeranno anche gli esami finali della Scuola per Direttori di Coro, il Convegno Internazionale “Mille anni di notazione musicale guidoniana” e il Concorso Internazionale di Composizione, a conferma del ruolo centrale della Fondazione nella valorizzazione della coralità italiana e internazionale. 🔗 Leggi su Lortica.it
