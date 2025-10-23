Arda Güler incredulo | nominato Mvp di Real-Juve pensava fosse un errore
Arda Güler è stato il protagonista della partita di ieri tra Real Madrid e Juventus. Il match si è chiuso 1-0 per il Real, grazie al gol di Bellingham su assist di Vinicius, ma la scena della serata è stata tutta per il giovane turco. Momento esilarante quando gli hanno consegnato il premio di miglior giocatore in campo: Güler, incredulo, sembrava non crederci nemmeno lui. Ha ritirato il premio, sorridendo ai fotografi per immortalare la sua serata perfetta, che lo ha consacrato anche agli occhi del grande pubblico. Güler incredulo. Forse si sentiva un po’ intimidito da una partita così ricca di storia e di nomi illustri in campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
