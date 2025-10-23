Arda Guler esulta dopo Real Madrid Juve | Xabi Alonso crede in me con Mbappé ci intendiamo a meraviglia Poi manda un messaggio anche al suo ct Montella

Arda Guler, centrocampista del Real Madrid, ha parlato così a Prime Video dopo la vittoria in Champions League contro la Juve. Le sue parole. Un talento che sboccia, una fiducia ripagata. La vittoria del Real Madrid sulla Juventus (1-0) porta anche la firma del giovane Arda Güler. Il fantasista turco, schierato titolare da Xabi Alonso, ha offerto una prestazione di grande qualità e, al termine del match, ha espresso tutta la sua gioia ai microfoni di Prime Video. “Il mister si fida di me, questo mi rende tranquillo”. Per Arda Güler, fantasista turco classe 2005, la fiducia del suo allenatore è fondamentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Arda Guler esulta dopo Real Madrid Juve: «Xabi Alonso crede in me, con Mbappé ci intendiamo a meraviglia». Poi manda un messaggio anche al suo ct Montella

