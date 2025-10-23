Archiviata indagine su fondi migranti gli attivisti | Inchiesta su input politico

Un procedimento penale spinto su “input politico” per distruggere chi, sull’accoglienza, ha provato a indicare una “strada diversa rispetto a logiche concorrenziali tra persone che meritano aiuto”. E’ quello che resta nelle parole dei 17 attivisti del Centro Sociale Ex Canapificio di Caserta per. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Si è chiusa con l'archiviazione di tutti i 17 indagati da parte del giudice per le indagini preliminari, l'inchiesta della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere sulla presunta truffa da ...

«Un'indagine piena di forzature, errori e fraintendimenti, in cui sono state utilizzate risorse come se si dovesse scoprire la truffa del secolo o indagare sugli affari ...

Salvini replicò durante la trasmissione "Agorà", attaccando: "Che ci siano dei quattrini pubblici gestiti da chi occupò dei locali è una cosa bizzarra".