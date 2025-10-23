Architettura e consenso | Il Razionalismo in Italia

"L'architettura come elemento fondamentale per il consenso al regime fascista. Del resto, l'Italia aveva fame di stazioni, edifici pubblici, colonie e il regime pensò bene di costruirle affidando a questi edifici un preciso messaggio comunicativo di potenza". Ernesto Galli della Loggia, professore emerito di Storia contemporanea, presenta alle 18.30 a Ravenna – per iniziativa di Tessere del 900, prenotazioni a [email protected] – il suo libro 'Una Capitale per l'Italia. Per un racconto della Roma fascista' edito da il Mulino di Bologna e vincitore del Premio Viareggio Rèpaci 2025 nella sezione Saggistica.

