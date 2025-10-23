Arbitro Napoli Inter Mariani porta fortuna ai nerazzurri Il bilancio delle ultime sfide dirette dal laziale
Inter News 24 Arbitro Napoli Inter: per il big match del weekend è stato designato Maurizio Mariani. Per lui, sarà la 18esima direzione dei nerazzurri. Sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia a dirigere il big match dell’ottava giornata di Serie A 202526 tra Napoli e Inter, in programma sabato sera allo stadio Diego Armando Maradona. La designazione è stata ufficializzata dall’AIA e rappresenta una scelta di grande esperienza per una sfida che vale molto in chiave scudetto, con due squadre che puntano ai vertici del campionato. Per il fischietto laziale si tratta della seconda direzione stagionale nella massima serie e della 19ª gara in carriera con i nerazzurri in campo. 🔗 Leggi su Internews24.com
