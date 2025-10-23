Apre una nuova sede Lidl a Pomezia

Pomezia, 23 ottobre 2025 – Alla presenza della s indaca Veronica Felici, questa mattina in Via del Mare 131, Lidl Italia ha tagliato il nastro del suo nuovo supermercato a Pomezia. Lo store, che rappresenta il trentesimo insediamento dell’Insegna tra il centro e la provincia di Roma, sarà aperto dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 22 e andrà a sostituire il precedente punto vendita pometino sito in via Motomeccanica, proponendo una esperienza d’acquisto rinnovata e un’immagine rispondente ai più recenti standard aziendali. Un edificio a ridotto impatto ambientale. L’apertura del nuovo punto vendita rappresenta un significativo intervento di riqualificazione urbana. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it