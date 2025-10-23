Appostato da un mese l’accoltella in strada e la uccide | fermato l’ex marito
Da settimane la pedinava, la osservava da lontano, nascosto dietro gli alberi o fermo al bordo del marciapiede con il casco ancora in testa, come se non volesse farsi riconoscere. Gli appostamenti Lo avevano notato in molti nel quartiere di Bruzzano, a nord di Milano. “Era sempre lì, appostato. La guardava e se ne andava”, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
