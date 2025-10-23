Appicca incendio in una pizzeria di Battipaglia | arrestato per estorsione

La Polizia di Stato ha eseguito a Battipaglia un'ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di L.M. L'uomo è ritenuto responsabile dei reati di tentata estorsione e incendio doloso ai danni di una nota pizzeria locale. Il provvedimento cautelare è stato emesso dalla Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

