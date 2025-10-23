Appello per le sedi nuove firme | Dal Comune nessun ascolto Coletti | Sempre aperti al dialogo
Altre 206 firme a sostegno dell’appello lanciato da Csv e Forum Terzo Settore. Non accenna a placarsi la polemica attorno alla sede di via Ravenna. E, più in generale, sul lungo braccio di ferro legato ai locali da destinare alle associazioni. Questa volta – dopo la conferenza stampa tenuta da Chiara Sapigni (Csv) e Chiara Bertolasi (Forum) – è il presidente del Csv Alberto Caldana a intervenire. "Durante l’estate ho chiesto al sindaco Alan Fabbri un tavolo di discussione sul tema delle sedi – dice – ma la risposta è stata perentoria: nessun confronto. È la cosa più grave, perché la legge sul Terzo Settore prevede pari dignità tra enti pubblici e volontariato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
