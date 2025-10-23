Appalto ' scaduto' e le strade restano al buio | Inaccettabile
Strade al buio a Marcianise. E’ la denuncia che arriva dalla consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Rosalba Cibelli (nella foto in basso) che ha presentato una richiesta all’assessore e ai dirigenti per chiedere “lumi” ma anche per fare chiarezza sul prossimo futuro.“In molte strade le. 🔗 Leggi su Casertanews.it
