Aperto a Torino GO fit Mercato dei Fiori | Dove il movimento diventa stile di vita e la salute un valore condiviso
GO fit, gruppo internazionale leader nel benessere, debutta in Italia con l’apertura del primo centro a Torino: GO fit Mercato dei Fiori, un hub innovativo, inclusivo e sostenibile che restituisce alla città gli spazi rigenerati dell’ex Mercato dei Fiori. Il centro è stato inaugurato lunedì 20. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Scopri altri approfondimenti
La Procura di Torino ha aperto un’inchiesta per cercare di sbrogliare l’incredibile matassa nata attorno alla sparizione di gioielli e preziosi per 300mila euro da un plico rimasto sotto sequestro per 23 anni. Era custodito negli uffici del tribunale ed è stato restitui - facebook.com Vai su Facebook
GO fit sbarca in Italia: svelato il nuovo centro a Torino - Il brand leader nel settore del benessere ha aperto un nuovo centro nel capoluogo piemontese, nella zona riqualificata dell'ex Mercato dei Fiori ... Da sportal.it
La catena spagnola Go Fit debutta in Italia con un centro a Torino - Ha aperto oggi, 21 ottobre, a Torino il nuovo centro “Go Fit Mercato dei Fiori”, segnando l’esordio in Italia della nota catena spagnola specializzata in benessere e attività fisica. Come scrive zipnews.it
GO fit debutta in Italia con l’apertura del centro GO fit Mercato dei Fiori a Torino - GO fit, gruppo internazionale leader nel settore del benessere, ha scelto Torino per il suo debutto in Italia, inaugurando oggi il centro GO fit Mercato dei Fiori, che aprirà ufficialmente al pubblico ... Riporta milanosportiva.com