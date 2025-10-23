Aperitivo al Tiffany venerdì 24 ottobre raccolta fondi per acquistare test HIV e sifilide

Livornotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 24 ottobre Arcigay Livorno, in collaborazione con le associazioni Agedo Livorno e Cives, organizza una serata di autofinanziamento per raccogliere fondi destinati all'acquisto di test HIV e sifilide in vista dell'evento di screening che, nell'ambito del progetto Testati!", si svolgerà in. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Aperitivo Tiffany Venerd236 24