Aperitivo al Tiffany venerdì 24 ottobre raccolta fondi per acquistare test HIV e sifilide
Venerdì 24 ottobre Arcigay Livorno, in collaborazione con le associazioni Agedo Livorno e Cives, organizza una serata di autofinanziamento per raccogliere fondi destinati all'acquisto di test HIV e sifilide in vista dell'evento di screening che, nell'ambito del progetto Testati!", si svolgerà in. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ecco dei buoni motivi per fermarsi da Tiffany... Molto buoni. #tiffanybar #poggibonsi #colazione #cosebuone #BarTiffany #Aperitivo #pasticceriaartigianale #beimomenti #PasticceriaTiffany #Colazioni #valdelsa #Tiffany #PoggibonsiFood #TiffanyPoggibonsi - facebook.com Vai su Facebook