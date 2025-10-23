Anziana investita in viale Michelangelo è grave
Arezzo, 23 ottobre 2025 – Pedone investita questa mattina in viale Michelangelo. Il 118 di Arezzo è intervenuto alle 8.02 in via Michelangelo per prestare soccorso ad un pedone investito. Si tratta di donna di 76anni. La paziente è stata trasportata a l San Donato in codice 3. Sul posto auto-infermieristica, blsd croce bianca e blsd Misericordia e Pegaso 1. Presenti forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it
